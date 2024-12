Sunderland, paura durante conferenza stampa: crolla soffitto. Tutti illesi

Attimi di paura a Sunderland. Durante la conferenza stampa, per fare il punto sul pareggio contro il Bristol City, è crollato il soffitto: si è staccato e si è distrutto al contatto con il pavimento. Probabilmente si è trattato di un pezzo di cartongesso per permettere anche l’impianto di aerazione. In sala stampa c’erano almeno 10 persone, tutte però erano concentrate a sinistra, e nel punto in cui sono caduti i pezzi del soffitto non si è trovato nessuno. Ecco una clip:

The ceiling collapsed midway through Sunderland’s press conference after last night’s game 🤣🤣

pic.twitter.com/hjdXlZZwqH — Second Tier podcast (@secondtierpod) December 11, 2024