Europa League: Lazio show, Ajax battuto per 1-3. Vittoria per il Porto, i risultati finali

Terminano i match di Europa League con inizio alle ore 21.00. Continua il momento positivo in casa Lazio. I biancocelesti ne siglano tre in casa dell’Ajax e e passano per 1-3. Netta vittoria anche del Lione, con il Francoforte che non riesce a reagire adeguatamente. Cade lo Slavia Praga in casa, l’Anderlecht vince di misura per 1-2 e torna a casa con una vittoria importante.

I risultati finali:

Ajax-Lazio 1-3

Bodo/Glimt-Besiktas 2-1

Elfsborg-Qarabag 1-0

Porto-Midtjylland 2-0

Lione-Francoforte 3-2

Tel Aviv-RFS 2-1

Rangers-Tottenham 1-1

Real Sociedad-D. Kyiv 3-0

Slavia Praa-Anderlecht 1-2