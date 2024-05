Conference League: Club Brugge-Fiorentina anticipata a mercoledì

Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi Florence, Italy, September 08, 2022, UEFA Conference League football match ACF Fiorentina vs FK RFS Image shows: Antonin Barak (ACF Fiorentina) celebrates after scoring a goal LiveMedia - World Copyright

Il ritorno della semifinale di Conference League tra Club Brugge e Fiorentina si giocherà mercoledì sera. La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali della partita, inizialmente programmata per giovedì e anticipata per via della festa per il Sangue Santo che si terrà nella città belga. Ai viola basta anche un pareggio per raggiungere la finale dopo il 3 a 2 dell’andata.

Arbitro: Halil Umut Meler TUR

Assistenti arbitri: Mustafa Eyisoy TUR e Kerem Ersoy TUR

Quarto ufficiale: Irfan Peljto BIH

Assistente Video Arbitro: Marco Fritz GER

Assistente Video Assistente Arbitro: Alper Ulusoy TUR