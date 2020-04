Il Presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, ha parlato del decreto liquidità. Ecco qui di seguito le sue parole: “Il decreto liquidità è solo una grande azione finalizzata a garantire prestiti alle aziende per pagare le tasse invece di assicurare loro aiuti concreti per il mancato guadagno all’indomani della forzata serrata condivisa per la sicurezza pubblica e sanitaria. Questi interventi non riusciranno a tamponare alcunché. Il problema era grosso e tale rimane. Parlo a nome delle 17.000 aziende chiuse della provincia iblea. Sono indispensabili misure compensative e sostenibili per le nostre realtà produttive”.