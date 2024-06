Con te possiamo andare in Europa: prendono Belotti e sognano insieme la prima qualificazione della storia | Tutto assolutamente vero

Andrea Belotti via da Firenze, il gallo con la nuova maglia sogna la prima qualificazione storica in Europa

Belotti è pronto a tornare a Roma dopo l’esperienza alla Fiorentina, come noto infatti la viola non riscatterà il giocatore ma nemmeno la Roma pare voglia puntare il prossimo anno sul gallo. L’ex azzurro, campione d’Europa nel 2021, si è messo subito alla ricerca di una nuova avventura perché a 31 anni da compiere – classe 1993 – la voglia di incidere in Serie A non manca sicuramente.

Il giocatore ha trovato fiducia a Firenze, e in Italiano, che lo ha fatto esprimere bene soprattutto tatticamente. In zona gol le difficoltà sono mancate – appena 3 gol in campionato in sei mesi in Toscana – ma gli estimatori non mancano nel campionato italiano. Sicuramente Belotti dovrà ripartire da un’altra piazza, il rischio è altrimenti quello di rimanere relegato in panchina nella capitale.

Su di lui una squadra potrebbe essere interessata per farlo rinascere, e regalargli una maglia da titolare. Dare a Belotti insomma quella fiducia per tutta la stagione e la possibilità di tornare a brillare anche in zona gol.

Belotti rimane in Serie A

Tra le tante opzioni per il gallo ci sarebbe anche quella di lasciare l’Italia, ma pare che le offerte migliori arrivino dalla Serie A per Belotti. L’attaccante infatti ha ancora tanto da dare, e il contratto con la Roma è in scadenza nel 2025. Tradotto, l’operazione potrebbe risultare piuttosto economica, per chiunque voglia bussare alla porta dei giallorossi per acquistare l’ex Torino.

Su di lui potrebbe piombare una neopromossa, che sogna in grande e che vuole puntare addirittura alla parte sinistra della classifica. Stiamo parlando del Como di Fabregas, promossa in Serie A lo scorso mese e con grandi ambizioni. Ecco come potrebbe sbloccarsi la trattativa.

Il Como pensa a Belotti

Tanti i grandi nomi accostati al Como in queste prime settimane di mercato. Fabregas sogna una squadra in grado di salvarsi senza fatica nella prima stagione della nuova gestione in Serie A, ma anche qualcosa in più.

Il sogno rimane l’Europa, o almeno la parte sinistra della classifica, e ambizione, soldi e qualità tecnica dello staff non mancano per arrivare all’obiettivo. Belotti potrebbe rappresentare il mix perfetto di esperienza e affidabilità per una neopromossa che guarda alle zone alte della classifica, e il gallo potrebbe ritrovare una maglia da titolare che manca ormai da tanto tempo, oltre che una piazza ambiziosa e un mister carismatico.