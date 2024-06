La Nuova Venezia: “Venezia, arriva l’esperto Ferrari”

L’edizione odierna de “La Nuova Venezia” si sofferma sul mercato dei lagunari con l’interesse per Ferrari, obiettivo anche del Palermo.

Ancora attesa per l’ufficializzazione di Eusebio Di Francesco che, come noto, sarà il nuovo allenatore del Venezia con un contratto biennale di 750mila euro netti a stagione. Continua anche l’estenuante braccio di ferro per la clausola rescissoria per liberare definitivamente Paolo Vanoli dal contratto con gli arancioneroverdi fino al 2026 per poi griffarne uno pesante, da oltre un milione a stagione per due anni, con il Torino, la dirigenza lagunare è al lavoro per blindare i giocatori protagonisti della passata stagione culminata con la promozione in Serie A.

Francesco Zampano (scadenza 2025) rinnoverà a breve con gli arancioneroverdi dopo una stagione eccellente. La sua esperienza sarà utile in un campionato difficile e complicato come la Serie A. Ormai, come scritto nelle scorse settimane, in via in definizione anche il rinnovo di Michael Svoboda, in scadenza giugno 2024 e dovrebbe prolungare fino al 2027. Il possente centrale austriaco, dopo i problemi di inizio stagione causati dalla tendinopatia, ha guidato con autorità la difesa a tre dei Leoni. Rimangono da discutere i rinnovi di Jesse Joronen (scadenza 2025), su cui non ci dovrebbero essere assolutamente problemi viste anche le parole dell’agente portiere finlandese: «Jesse si sente veneziano e si trova benissimo in questo club» e quello di Gianluca Busio (2025), realmente uno dei giocatori più determinati dell’intera Serie B per continuità di rendimento oltre ai numeri messi a referto che raccontano di 7 reti e 5 assist complessivi. Poi rimane aperto il capitolo Tanner Tessmann, scadenza 30 giugno 2025, che piace molto all’Inter, ed è di fatto in pugno al club del neo presidente Beppe Marotta. In questi giorni dovrebbe essere delineata la situazione con lo statunitense che si potrebbe accasare con i neroazzurri siglando un contratto quadriennale, ma rimanendo in laguna per un’altra stagione con una serie di giovani giocatori dell’Inter (Oristanio, Stankovic e Zanotti) che andrebbero in prestito per rinfoltire la rosa di Di Francesco. Potrebbe venire rimodulato anche il contratto di Christian Gytkjaer che, al momento del suo arrivo, la passata stagione, era di due annate e quindi anche il danese è in scadenza 2025.

I NUOVI

Sul fronte nuovi innesti siamo ai dettagli, nei mesi scorsi avevamo dato conto della notizia, ma il ban FIFA aveva bloccato momentaneamente l’operazione, per l’arrivo in laguna del centrocampista Issa Doumbia. Per l’italo-ivoriano annata da 33 presenze, 2 gol e 1 assist in Serie C a 20 anni con l’AlbinoLeffe. Antonelli blocca così un profilo molto interessante per il futuro. Confermato l’interesse per Gian Marco Ferrari che arriverebbe a parametro zero, per rinforzare la difesa dando soprattutto tanta esperienza a tutto il reparto. Per la corsia mancina piace da tempo lo scozzese del Sassuolo Josh Doig su cui però c’è fortissimo il Torino di Paolo Vanoli che guarda anche con interesse ad altri profili dei neroverdi. Come alternativa, sempre a sinistra, la dirigenza veneziana ha sondato Niccolò Corrado che la scorsa stagione è stato nella prima parte del campionato al Modena per poi passare alla Ternana. Davanti interessa il mancino Federico Bonazzoli in scadenza con la Salernitana, mentre pare allontanarsi definitivamente l’interesse per Armand Laurientè che ha richieste dalla Premier League