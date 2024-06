TMW: “Lo Spezia guarda ancora al Palermo: occhi su Aurelio”

Lo Spezia sta dimostrando grande attività sul mercato, cercando di rafforzare la propria rosa puntando su diversi giocatori del Palermo. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su “TMW” dopo Edoardo Soleri e Fabio Lucioni il club ligure ora ha messo nel mirino anche Giuseppe Aurelio, un giovane terzino sinistro classe 2000.

Interesse dello Spezia per i Giocatori del Palermo

Edoardo Soleri

Giocatore versatile e di talento, Soleri è stato uno dei punti di forza del Palermo. Lo Spezia vede in lui un elemento che può rafforzare la propria rosa in attacco.

Fabio Lucioni

Difensore esperto, Lucioni è un altro obiettivo dello Spezia. La sua esperienza sarebbe preziosa per consolidare la difesa del club ligure.

Giuseppe Aurelio

Terzino sinistro di talento, classe 2000, Aurelio è stato messo in ombra da Lund nell’ultima stagione del Palermo. Questo potrebbe facilitare il suo trasferimento allo Spezia, che cerca rinforzi per la fascia sinistra.

La frequente attenzione dello Spezia verso i giocatori del Palermo suggerisce la possibilità di un asse di mercato tra i due club. Questo potrebbe portare a ulteriori scambi o trasferimenti nei prossimi giorni. Il Palermo, nel frattempo, deve bilanciare le partenze con l’arrivo di nuovi giocatori per mantenere una rosa competitiva. L’interesse dello Spezia per diversi giocatori del Palermo potrebbe portare risorse economiche che permetteranno al club siciliano di rinforzare altre aree della squadra.

Per i giocatori del Palermo, il trasferimento allo Spezia rappresenta un’opportunità di giocare in una squadra che ha ambizioni di consolidarsi in Serie B e, eventualmente, di puntare alla promozione. In conclusione, il mercato tra Palermo e Spezia è dinamico e potrebbe riservare ulteriori sviluppi a breve. Lo Spezia continua a cercare rinforzi tra le fila del Palermo, mentre il club siciliano deve gestire con attenzione queste uscite per non indebolire la squadra.