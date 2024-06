Con te ci salviamo sicuramente: Hummels in Serie A per non retrocedere | Offerta da far girare la testa

Hummels vicino alla Serie A, ma per puntare alla salvezza: contatti costanti con il centrale ex Dortmund

Non convocato a sorpresa dalla nazionale tedesca, nonostante le grandi prestazioni in Champions League con la maglia del Dortmund. Mats Hummels, che al tramonto della sua carriera calcistica non sta certo raccogliendo quanto seminato, cerca una nuova casa. L’accordo, dopo la delusione in nazionale – ossia giocare l’Europeo in casa – non è stato trovato nemmeno con i gialloneri per il rinnovo.

Due delusioni dopo una stagione incredibile per Hummels difficili da digerire, eppure il centrale vuole ancora regalarsi vittorie e grandi palcoscenici. Come quello della Serie A. Il giocatore infatti è stato recentemente accostato a diverse squadre italiane, per chiudere la carriera fuori dalla Bundesliga ma comunque in un campionato di alto livello.

La volontà sarebbe quella di non allontanarsi troppo da Monaco, aveva detto il suo procuratore nelle scorse settimane, dove vive la famiglia. Sul tavolo, dopo le avance di Roma e altri club, ci sarebbe adesso una nuova offerta.

Hummels in Serie A

Sembra proprio che il prossimo anno Mats Hummels possa approdare in Italia. Il giocatore infatti è stato spesso accostato in queste settimane di mercato a club italiani, come la Roma. I giallorossi proseguono con i contatti, ma ci sarebbe adesso un’altra squadra interessata che si sarebbe mossa sotto traccia per provare a superare la concorrenza.

Stiamo palrando del Como. La squadra di Fabregas avrebbe intenzione di alzare subito il livello della rosa per puntare sì alla salvezza ma anche a traguardi più ambiziosi.

Hummels, il Como ci prova

Secondo quanto riferito da FootMarcato, il Como sarebbe l’ultimo club in ordine cronologico ad essersi interessato ad Hummels, che adesso starebbe valutando il da farsi. Il Como, proprietà ricca e ambiziosa, potrebbe garantire uno stipendio importante al giocatore, e garantirgli soprattutto la titolarità.

L’obiettivo ovviamente rimarrebbe la salvezza, anche se tra i piani di Fabregas e dirigenti c’è sempre quello di portare la neopromossa in alto, a lottare per le zone alte della classifica. I contatti starebbero proseguendo con l’entourage del giocatore, che nelle prossime settimane darà la sua risposta al club. Su di lui ci sarebbe anche la Roma, oltre ad latri club della Serie A. Ma l’ultima parola spetterà ad Hummles, che come detto non vorrebbe allentarsi troppo dalla famiglia che risiede a Monaco.