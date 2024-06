Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio si sofferma sul mercato del Modena.

Io gialloblù lavora per chiudere Caldara, ma non solo avrebbe anche allacciato nuovi contatti per uno degli obiettivi di mercato del Palermo Defrel. Il club segue anche Simone Romagnoli, difensore del Frosinone.