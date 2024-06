Pedullà: “Catanzaro, nuovi contatti con Bianco per la panchina”

Attraverso il proprio sito ufficiale Alfredo Pedullà si sofferma sulla panchina del Catanzaro e la corsa al nuovo allenator.

Il Catanzaro sta per liberare Vivarini in direzione Frosinone. Nel frattempo il club giallorosso sta individuando il sostituto e nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con Paolo Bianco che potrebbe anche sbaragliare la concorrenza. A meno che non torni in quota Aquilani, a lungo in pole ma che non ha fin qui trovato l’intesa.