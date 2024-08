Con la clausola entro il 10 agosto: clamoroso in casa Juve | Plusvalenza gigantesca

Via dalla Juventus entro il 10 agosto: la clausola porta nelle casse del club una plusvalenza gigante.

Intrighi di mercato in entrata e in uscita. Questa passerà la storia come una delle estati più attive dal punto di vista dei movimenti di calciomercato della storia recente della Juventus. La rivoluzione e voluta da giuntoli, è iniziata con l’esonero di Allegri e l’arrivo di Thiago Motta, ma quello è stato soltanto il primo gradino da scalare.

Ne sono susseguiti grandi arrivi, tante partenze soprattutto per fare cassa, e nell’ultimo mese di calciomercato la vecchia signora rimane con tantissime piste aperte sia in entrata che in uscita.

Quest’anno inoltre la Juventus ha dovuto fare i conti col bilancio, visto che per acquistare ha sempre dovuto prima effettuare delle cessioni importanti. è proprio una di quelle cessioni che potrebbe portare alla svolta vera il mercato dei bianconeri, potrebbe arrivare in queste ore grazie a una clausola importantissima che farebbe arricchire e non poco il club.

Juve, la clausola è da pagare entro il 10 agosto agosto

L’obiettivo principale per il centrocampo, quello che sarebbe la punta di diamante del mercato estivo, rimane Koopmeiners. l’olandese vuole lasciare Bergamo come ha fatto sapere nei mesi scorsi, ma per mettere le mani su di lui Giuntoli dovrà effettuare un sacrificio veramente importante.

Ecco perché a partire potrebbero essere, oltre ai già citati Federico Chiesa, e altri esuberi, anche giocatori cosiddetti titolari. Uno di questi, che è stato al centro di tante voci di mercato nel mese di giugno, è Bremer. Il brasiliano può partire ma la sua clausola scade il 10 agosto.

Bremer, la plusvalenza farebbe svoltare il mercato

Rimangono due le opzioni alla Juventus per il caso Bremer. Se negli scorsi mesi squadre come il Chelsea o il Manchester United erano state date molto vicine al giocatore, adesso con la scadenza della clausola da 62 milioni molto vicina, non sembrano esserci stati a fondi decisivi.

Il giocatore dunque in caso di partenza porterebbe nelle casse della Juventus 30 milioni netti di plusvalenza, ma in questo momento la Juventus potrebbe anche decidere di trattenere il giocatore visto che il brasiliano non ha mai mai effettivamente in maniera prorompente affermato o espresso la volontà di voler lasciare la Continassa. Sul giocatore rimangono soprattutto le squadre della Premier, United e Liverpool su tutte.