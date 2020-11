Tante spese folli e divertimenti. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, non solo bollette della luce e del telefono, non solo pacchi di caffè, i soldi del Palermo calcio sarebbero finiti anche in una vacanza in Spagna.

I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo stanno passando al setaccio tutte le spese fatte dai fratelli Salvatore e Walter Tuttolomondo, finiti in carcere nei giorni scorsi per bancarotta. E sono emerse altre sorprese.





Le spese finite al centro dell’indagine coordinata dai sostituti procuratori Dario Scaletta e Andrea Fusco sono quelle seguite a una consulenza (finta secondo i pubblici ministeri) assegnata dai Tuttolomondo alla società “Struttura srl”, che ufficialmente avrebbe dovuto stilare una proposta di concordato con il tribunale. L’ennesimo pretesto, dice l’accusa, per distrarre altri soldi dalle casse del Palermo calcio.