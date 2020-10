Attraverso una nota ufficiale, il Palermo ha confermato la negatività al Coronavirus di 6 giocatori su 8 risultati in precedenza positivi.

“Il Palermo comunica che il ciclo di tamponi effettuati nella giornata di venerdì 30 ottobre ha evidenziato esito negativo al virus Sars-Cov-2 per 6 soggetti su 8 esaminati appartenenti al primo gruppo risultato positivo al test. Per i sei calciatori, già da oggi via agli esami per il rilascio dell’idoneità sanitaria”.