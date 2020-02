Compleanno speciale in casa Palermo. Questa volte a “compiere” gli anni, sono i colori rosanero, adottati a partire dal 27 febbraio del 1907. Ecco la lettera inviata da Giuseppe Airoldi all’amico Giosuè Whitaker, annunciando di voler adottare i colori rosa e nero:

“Caro Giosuè,

alcuni amici marinai mi hanno fatto osservare che i colori del Vostro Palermo sono sfruttati parecchio. Il Genova ha i Vostri, i nostri colori. Ieri, Michele Pojero era del parere di mister Blak e di Norman di cambiare il rosso e il blu in rosa e nero. Michele dice che i colori sono quelli dell’amaro e del dolce. I Vostri risultati sono alterni come un orologio svizzero. In avvenire, come raccontava Vincenzo Florio al circolo Sport Club di via Mariano Stabile, quando perdete potete bere sempre il suo amaro di colore nero, mentre il rosa potete assaporarlo nel liquore dolce. La mia salute non è più buona e i dolori della vecchiaia sono tanti, perciò affrettatevi a battere le prossime squadre”.