L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla necessità di ritrovare il miglior Felici in vista del rush finale di campionato. Solo una volta, prima della sconfitta col Licata, Felici era andato in panchina: a Palmi contro la Palmese. Domenica scorsa, l’esterno offensivo è rimasto a guardare, entrando solo con la squadra sotto di un gol. Pergolizzi ha rinunciato a Felici due volte, restando a secca, sempre in trasferta. Sarà un caso? I numeri nascondono un fondo di verità. E’ molto probabile che domenica contro il Nola al “Barbera”, il tecnico rosanero rimetta Felici dell’undici titolare, assieme a Floriano e uno tra Ricciardo, Sforzini e Lucca. Silipo, forse, è più efficace quando subentra. La speranza di Pergolizzi è anche quella di ritrovare il miglior Felici, che non sta brillando come nella prima parte di stagione. Non solo gol e assist, ma anche rigori procurati e tante giocate spacca-difesa che hanno garantito al Palermo occasioni e un indice altissimo di pericolosità. Ha reso al massimo da esterno destro nel 4-3-3, posizione che gli ha permesso di valorizzare la sua migliore qualità, la velocità palla al piede. Tuttavia, non mette a segno un gol da 89 giorni, dal primo dicembre, quando il Palermo vinse a Mugnano contro il Giugliano: un digiuno piuttosto lungo per un attaccante.