Como, UFFICIALE: preso l’ex rosa Goldaniga

Attraverso il proprio sito ufficiale il Como rende noto l’arrivo dell’ex rosanero Edoardo Goldaniga.

Ecco il comunicato ufficiale:

“Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio di Edoardo Goldaniga, proveniente dal Cagliari Calcio, con un contratto di due anni e mezzo con opzione di prolungamento per altri 12 mesi. Nato a Milano, difensore, ha giocato oltre 150 partite in Serie A nella sua carriera, iniziata con l’esordio a 21 anni nel Palermo, dove è arrivato dopo l’esperienza nel Pizzighettone. In questa stagione ha collezionato 13 presenze nella massima serie italiana.

In merito al nuovo acquisto, il tecnico ad interim Osian Roberts spiega che: «Edoardo ha giocato in diverse squadre italiane, dal Pisa al Frosinone, dal Palermo al Genoa e dalla Serie C alla Serie A. Questo bagaglio d’esperienza sarà fondamentale per il resto della stagione e oltre, aggiungendo un solidità nelle nostre opzioni difensive».

Al momento del suo arrivo al Como 1907, Edoardo ha espresso il desiderio di aiutare la squadra a tornare in serie A: “Sono molto felice di essere qui a Como, la società ha un progetto importante e io voglio farne parte dando il mio contributo”.