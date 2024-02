Como, Roberts: «Il club è ambizioso, vogliamo costruire qualcosa di importante»

Il tecnico del Como, Osian Roberts, ha parlato in sala stampa in vista della sfida contro la Ternana toccando vari temi.

Ecco le sue parole:

«Penso che tutti loro siano in una buona forma, si stanno allenando tutti benissimo. Si sono adattati nel migliore dei modi al nuovo contesto, sono pronti per giocare. Iovine e Ioannou? Si stanno allenando al massimo entrambi, sapete che nei loro ruoli c’è tanta competizione. Entrambi stanno bussando alla porta per giocare dall’inizio, noi sappiamo che sono pronti e carichi. Verdi, fortunatamente, si è allenato tutta settimana. Sta bene, è disponibile. Cutrone invece lo perderemo per un po’, è un top player e ci mancherà. Ho parlato con lui stamattina, è convinto di poter rientrare presto. Goldaniga? Edoardo arriva con molta esperienza, è ampiamente pronto per giocare. È un giocatore da Serie A, viene qui con tanta voglia. È possibile che giochi sabato. Strefezza è un grande nome, un giocatore che può svariare su tutto il fronte d’attacco. Il suo arrivo è lo specchio delle ambizioni del club. Ci da molte opzioni davanti, lo abbiamo voluto anche per questo. Il club è molto ambizioso, vogliamo provare a costruire qualcosa di importante. I proprietari e il direttore sportivo hanno lavorato duramente in questa finestra. I giocatori che abbiamo preso sono sia per il presente che per il futuro, soprattutto per i prossimi anni. Sentivamo, comunque, il bisogno di creare più competizione all’interno della squadra».