Como, arriva Henry: oggi presentato come nuovo socio

Da Cesc Fabregas a Thierry Henry. L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport£ scrive che il Como abbraccerà i suoi nuovi beniamini.

Il centrocampista spagnolo, alla prima convocazione assoluta, dovrebbe fare il suo esordio in campionato, partendo probabilmente dalla panchina per entrare poi a gara in corso. Nel pomeriggio, prima di andare al Sinigaglia per la partita contro il Brescia, l’ex attaccante spiegherà i suoi progetti, anche a sfondo sociale, dopo l’ingresso in società come azionista con una piccola quota. Stessa operazione finanziaria fatta anche un mesetto fa da Fabregas, compagno di spogliatoio del francese per quattro stagioni all’Arsenal.

I due campioni del Mondo (il francese nel 1998, lo spagnolo a Sudafrica 2010) ora si rincroceranno e faranno squadra ma “solo” a livello societario. Infatti Henry si è ritirato dal calcio giocato nel 2014 per poi dedicarsi alla carriera da allenatore al Monaco e al Montreal Impact, mentre ora è l’assistente del c.t. Roberto Martinez nella nazionale belga. Invece, lo spagnolo ha firmato un biennale con il Como.