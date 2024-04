Como, ancora movimenti dirigenziali: in arrivo Vassallo e Camponeschi, ma Bruccoleri resta

Come riporta La Provincia di Como, dopo l’arrivo di Ian Torrance che andrà a rinforzare l’area tecnica occupando il ruolo di Head of Recruitment, sono in arrivo due nuove figure dirigenziali sulle sponde del lago di Como.

Si tratta di Domenico Vassallo, formatosi all’Inter, e Alessandro Camponeschi, con passato in Lega B. Il club dunque si prepara ad accogliere nuove figure dirigenziali per potenziare la direzione societaria.