Cessione Lecco: si raffreddano le due piste emerse finora

La scorsa settimana sembrava che la cessione del Lecco fosse a un punto di svolta, ma alle voci di un’offerta imminente non hanno seguito i fatti. Come riporta Laprovinciaunicatv.it si riducono le possibilità che Paolo Leonardo Di Nunno possa vendere al manager cinese Alex Lin. Inoltre la trattativa con gli statunitensi sembra essere arrivata a un punto morto tanto che in città ci si chiede se l’attuale numero uno voglia vendere davvero Le due piste finora emerse sembrano tramontare, con quella cinese che ormai è data addirittura per ‘morta’.

Tuttavia i tifosi restano ottimisti: domenica sera tutta la famiglia Di Nunno era presente a San Siro, in occasione della sfida fra Inter e Cagliari, nello Skybox di Alex Lin. Dal fronte societario, però, tutto tace e resta da capire se nelle prossime ore ci possano essere novità importanti per l’eventuale fumata bianca.