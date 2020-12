Francesco Braconaro, componente della commissione Medica FIGC, ha parlato così a “Radio Kiss Kiss Napoli”:

«Vaccinare tutti i calciatori professionisti è un’ipotesi che va valutata. Trattandosi di un problema di salute pubblica in generale, ed essendo nel calcio una comunità ristretta, vaccinare alcuni sì ed altri non diventa inutile. Condivido le parole del presidente della Lega Pro, Ghirelli. Così come condivido che i medici debbano vaccinarsi tutti. Renderei obbligatorio il vaccino, vedendo cosa abbiamo passato in questi dieci mesi e perché l’alternativa oggi non c’è. In Commissione ancora non è stato affrontato l’argomento vaccini, ma credo che potrebbe essere una buona cosa quella di vaccinare tutti i calciatori professionisti»