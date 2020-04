Il governo è al lavoro per pianificare la fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia, che dovrebbe partire il prossimo 4 maggio dopo la fine del lockdown. Come ha sottolineato il premier Conte nell’informativa tenuta ieri al Senato e poi alla Camera, si dovrà rivedere il “modello organizzativo del lavoro, delle modalità del trasporto pubblico e privato e di tutte le attività connesse”. Questo significa che la nostra vita lavorativa sarà diversa rispetto a quella a cui siamo abituati: gli orari saranno riorganizzati secondo turnazioni che permettano entrate scaglionate sul luogo di lavoro, sia per evitare assembramenti negli uffici e nelle fabbriche, ma anche per evitare che nei mezzi pubblici diventi impossibile rispettare le distanze di sicurezza. Non ci sarà più un’ora di punta, in altre parole, in modo che gli spostamenti non si traducano in un traffico eccessivo che aumenterebbe il rischio di esposizione al Coronavirus. Maggiori dettagli saranno rivelati entro la fine della settimana.