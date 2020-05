«Non vi è stata chiarezza sin da subito, mentre si diceva che tutto andava per il verso giusto. Si doveva spiegare subito quale fosse la realtà dei fatti. Catania non merita un trattamento simile e credo che i giocatori siano stati bravi. Si sono comportati da professionisti e sono riusciti ad avvicinare nuovamente il pubblico. A Catania ho legato con Silvio Baldini. Il lato umano lo ritengo importante e lui è un grande uomo e un grande tecnico». Queste le parole dell’ex giocatore del Catania, Giuseppe Colucci, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito alla situazione della società etnea.