Al Monza di Silvio Berlusconi piace, e non poco, il giovane centrocampista Andrea Colpani (classe 1999).

Sul promettente centrocampista dell’Atalanta, 34 presenze in serie B nell’ultima stagione a Trapani, non c’è soltanto il club di Berlusconi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ma ci sarebbero anche altri due club di B: Pisa e Lecce.

Nelle scorse settimane è stato accostato al Palermo. Berlusconi sembra pronto a scippare ai rosanero l’obiettivo di mercato.