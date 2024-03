Colomba: «Il Palermo ha alti e bassi. In B serve continuità»

Intervistato da “Tmw” l’ex allenatore di Parma e Bologna Franco Colomba ha commentato il campionato di serie B.

Ecco le sue parole:

«Cremonese, Como e Venezia inseguono il secondo posto. La squadra di Stroppa ha il bomber e riesce ad essere spesso determinante, come il Venezia. Il Como si ritrova nelle prime posizioni e sono stati bravi in società. Il Palermo ha alti e bassi e in questa categoria per puntare ai primi posti ci vuole continuità: ha picchi di qualità e poi si ritrova a commettere degli errori. Tocca alla squadra trovare il ritmo giusto per provarci».