Il presidente del comitato arbitrale della FIFA Pierluigi Collina e il team di tecnologia e innovazione della FIFA hanno dato una dimostrazione della tecnologia mercoledì allo stadio Mohammed Bin Zayed.

«Stiamo continuando un test per cercare di raggiungere l’obiettivo: avere decisioni più accurate e anche più rapide negli incidenti di fuorigioco», ha affermato Collina. «So che qualcuno l’ha chiamato “fuorigioco robot”. Gli arbitri e gli assistenti arbitrali sono comunque responsabili della decisione sul terreno di gioco. La tecnologia offre loro solo un prezioso supporto per prendere decisioni più accurate e rapide, in particolare quando l’incidente del fuorigioco è molto stretto e molto difficile».