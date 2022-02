Intervenuto in conferenza stampa Francesco Grandolfo, calciatore del Bari ha rilasciato le seguenti parole:

«Siamo pronti a sfruttare tutte le nostre caratteristiche più importanti, come le ripartenze. Derby col Bari? Un’emozione grandissima per me che sono nato e cresciuto nel Bari. Noi vogliamo riscattare la prestazione di Picerno che non ci è andata giù per una serie di motivi. vogliamo dare un segnale soprattutto a noi stessi. Non perdevamo da tanto tempo“. Grandolfo suona la carica mantenendo calma e lucidità, necessarie quando si affronta la squadra con la quale si è cresciuti: “Ho un ricordo speciale perché ho fatto lì tutto il settore giovanile fino alla prima squadra, ma per me è una partita come le altre e spero di poter dare il mio contributo. Io a Monopoli mi trovo benissimo, vivrò questa partita con la massima tranquillità».