Lo scorso anno le persone in povertà assoluta erano 4,6 milioni, pari al 7,7% della popolazione. Anche se con l’emergenza coronavirus si stima che questo numero sia destinato a salire, nel 2019 si è registrato per la prima volta un calo dopo quattro anni di costante crescita della povertà.Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, per Coldiretti, tuttavia, a causa della pandemia nel 2020 ci saranno un milione di poveri in più.