Il presidente della Turris, Colantonio, ha parlato dopo la gara contro il Bari.

«Venire in un tempio del calcio come il San Nicola e sfidare una squadra ricca di storia come il Bari per noi è sempre motivo d’orgoglio. Con questo pareggio mettiamo altro fieno in cascina per arrivare quanto prima alla salvezza. La Turris è sempre la stessa. Magari fuori casa, contro avversarie che devono fare la partita, si esalta ancor più uno dei nostri punti di forza, vale a dire la ripartenza. Pandolfi? Penso che resterà alla Turris fino a fine campionato. Abbiamo trovato una quadratura ben definita e non vogliamo mandar via i giocatori che ne fanno parte. Chiaramente, per il bene del ragazzo sono aperto a qualsiasi discorso. Ci sono pervenuti degli interessamenti da altre società, ma per il momento niente di concreto».