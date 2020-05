«Sogno un derby come ai vecchi tempi. Mi piacerebbe vederlo con il pubblico sia da noi che a Torre Annunziata per rivivere epiche sfide del passato. Turris e Savoia in C rappresenterebbero un importante biglietto da visita per l’intera Regione, vanto per due cittadine vicine che da sempre vivono di calcio». Queste le parole del presidente della Turris, Antonio Colantonio, rilasciate ai microfoni di “Solosavoia.it” in merito alla squadra campana.