«La grande festa di colori che sta avvolgendo la città negli ultimi giorni è qualcosa di straordinario e che mi riempie di gioia. Allo stesso tempo però faccio un appello a tutti i tifosi corallini e ai torresi. Rispettiamo sempre la storia della nostra città e il decoro del nostro territorio. Non diamo adito a nessuno di poter criticare le nostre espressioni di gioia e di felicità per una promozione tanto attesa. Invito tutti a dimostrare ancora una volta il grande senso civico e l’ottimo stile di comportamento per i quali ci siamo sempre distinti». Queste le parole del presidente della Turris, Antonio Colantonio, riportate da “Tuttoc.com” in merito alla promozione in Lega Pro.