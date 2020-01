Dopo la sonora sconfitta per 5-1 contro la Sampdoria, secondo quanto riportato da “Bresciasport.net”, si irrigidisce il clima in casa Brescia. Pochissimi i punti raccolti nelle ultime ore dal tecnico Corini. E adesso Cellino storce il naso, in seguito alle parole post-gara dell’allenatore, che si aspetta dei rinforzi sul mercato. Il clima è teso, Corini è già stato cacciato e richiamato, ma la gara col Cagliari potrà dare delle risposte importanti per il futuro.