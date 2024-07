Clausola rescissoria pagata e si prendono Dani Olmo: offerta a 10 minuti dalla scadenza | 60 milioni di euro

Uno degli uomini più decisivi di Euro 2024 è pronto ad iniziare una nuova avventura: una big europea paga la clausola e se lo assicura.

La Spagna ha impressionato parecchio in questo Europeo che si è appena concluso. Le Furie Rosse hanno dominato in lungo e in largo la competizione, laureandosi campioni per la quarta volta nella loro storia al termine di una finale vinta contro l’Inghilterra per 2-1. Il torneo ovviamente ha messo in risalto diversi protagonisti della Roja. Dal baby prodigio Lamine Yamal al solito Rodri, passando poi per Nico Williams e Dani Olmo.

Proprio quest’ultimo, nonostante tutti fossero a conoscenza delle sue enormi doti, è stato tra i più inattesi. Partito come riserva infatti il 26enne è salito in cattedra dai quarti di finale, dove l’infortunio di Pedri lo ha lanciato nella mischia e lo ha reso protagonista contro la Germania, dove ha segnato un gol e fornito l’assist decisivo per la vittoria allo scadere. Il talento del Lipsia poi si è ripetuto in semifinale con la Francia, dove ha offerto il sigillo fondamentale ai suoi.

Per non farsi mancare proprio niente infine Olmo è stato protagonista anche nell’ultimo atto, dove ormai a tempo scaduto ha salvato un gol già fatto sulla linea, consegnando così il trofeo alla Spagna. Questo ennesimo exploit del ragazzo però sembra poter essere quello che gli farà fare il definitivo salto di qualità.

Olmo nel mirino delle big europee

Le ottime prove offerte dal ragazzo hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei. Qualche giorno fa si era parlato di Manchester City, con Guardiola pronto a fare follie per averlo.

Questa pista però sembra essersi di colpo raffreddata. Tuttavia un’altra società di rilievo assoluto pare essere intenzionata a portarsi a casa il giocatore, tanto che è decisa a pagare i 60 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria che scade il prossimo 20 luglio.

Il club deciso a fare sul serio per il trequartista

Come spesso accade negli ultimi anni, il Bayern Monaco tende a fare razzia in Bundesliga e a prendere i migliori calciatori presenti nel campionato tedesco.

Questa volta a finire nel mirino della società bavarese è proprio Dani Olmo, che ha già dimostrato di conoscere la realtà della lega in questione facendo faville con la maglia del Lipsia. Il club allenato da Vincent Kompany però deve sbrigarsi se vuole assicurarselo tramite la clausola ed evitare una lunga trattativa con la galassia Red Bull.