Clamoroso Trapani: la società sbaglia il riscatto e Pettinari torna a Lecce - la situazione

Incredibile a Trapani, la società granata ha sbagliato il riscatto di Stefano Pettinari e l’attaccante ora sarebbe libero di ritornare al Lecce. Infatti secondo quanto riporta “Trapanigranata.it” il Trapani avrebbe pagato la prima rata per l’acquisto di Pettinari, mentre non avrebbe garantito con una fideiussione il pagamento della seconda rata, quindi l’accordo tra i due club per Pettinari è praticamente sciolto. Inoltre in attesa dello svincolo del 2 ottobre, il giocatore potrebbe ricevete anche un risarcimento per la mancata attuazione del protocollo sanitario.