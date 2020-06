Patrick Schick, attaccante della Roma in prestito al Lipsia, sta facendo molto bene con la maglia del club tedesco. Il giocatore era reduce da due anni a Roma dove era stato protagonista di parecchie prestazioni incolore, adesso il calciatore sogna in grande. Infatti secondo quanto riporta “Don Bàlon”, l’attaccante ceco tramite l’entourage si è proposto al Real Madrid come vice Benzema, visto che Mariano Diaz e Jovic non hanno per niente convinto con i blancos.