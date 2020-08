Come riportato da “SalernoGranata” potrebbe già saltare Fabrizio Castori. In una piazza in cui si vive un periodo storico demoralizzante visti i recenti risultati sportivi, la società ha sfoderato un’ingenuità clamorosa. Il 10 agosto scorso, attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali, la proprietà accoglieva Fabrizio Castori per la panchina dell’Arechi. Poi, l’annuncio della presentazione in agenda giovedì 20 agosto e la partenza alla volta di Sarnano per il ritiro pre-season.

Ieri, invece tutto si è ribaltato. Nel primo pomeriggio, la Salernitana ha annullato la conferenza stampa del mister e ha posticipato il tutto a data da destinarsi. La motivazione? Castori è ancora legato da un contratto col Trapani e la dirigenza sta attendendo il 31 agosto. In realtà, quanto appreso dal portale granata, un rumors di mercato che riguarderebbe l’attuale guida del Frosinone, Alessandro Nesta. L’ex difensore, impegnato nell’atto decisivo del Picco contro lo Spezia, sarebbe ancora un nome caldo nell’ambiente Salernitana.