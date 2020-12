L’edizione odierna del “Corriere Fiorentino” si sofferma sul ritorno di Spinelli nel Livorno.

Tornerà per traghettare la società toscana. L’accordo permetterà di evitare il fallimento.





«Gran parte del merito va attribuito al sindaco Luca Salvetti: lui per primo si è impegnato per riunirci tutti e trovare una soluzione per salvare il Livorno», riconosce Spinelli.