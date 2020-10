Guai in vista per Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Il giovane centravanti serbo ha violato l’isolamento durante il lockdown per andare in Serbia dalla sua fidanzata, adesso però rischia il carcere.

Infatti secondo le agenzie di stampa serbe, Jovic rischia fino a 6 mesi di carcere. Il pubblico ministero Serbo ha chiesto questa condanna per non aver rispettato i protocolli sanitari dopo il suo rientro in patria.