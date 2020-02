Clamoroso quanto successo in prima categoria, nel derby tra Vjs Velletri e Real Velletri, al termine della partita c’è stato un momento di tensione tra le tifoserie e un minorerenne armato di martelletto ha colpito un tifoso della squadra avversaria ripetutamente alla testa. Secondo quanto riporta “Tuttocampo.it” il tifoso colpito ha perso conoscenza ed è stato trasportato all’ospedale in codice rosso, ed è tutt’ora in prognosi riservata.