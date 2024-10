Clamoroso: Pogba ha già firmato | Torna in campo già il 30 novembre, regolamento cambiato per lui

Il fuoriclasse francese è pronto a rimettersi in gioco già nelle prossime settimane. Ecco dove vedremo il Polpo a brevissimo.

C’è stato un periodo qualche anno fa durante il quale Paul Pogba era di sicuro uno dei migliori centrocampisti al mondo. Durante la sua permanenza alla Juventus infatti il Polpo era riuscito a mettersi in mostra e a diventare un fuoriclasse assoluto nel ruolo, tanto da attirare l’attenzione delle principali big europee. Il Manchester United a quel punto lo aveva acquistato per oltre 100 mln di euro, ma i frutti non sono mai arrivati.

Complice anche uno dei periodi più neri della stori dei Red Devils, il transalpino non è riuscito ad imporsi in Premier League, tanto che due estati fa non ha rinnovato il contratto con il club di Old Trafford, nel quale era cresciuto, ed è tornato a Torino a parametro zero. Gli infortuni però hanno condizionato la sua seconda venuta in bianconero.

Come se non bastasse poi lo scorso anno, quando sembrava ormai tornato in forma, è arrivata anche la clamorosa squalifica per Pogba. Trovato positivo al testosterone, il centrocampista è stato squalificato per quattro anni. Ma di recente come ben sappiamo sono arrivate delle novità importanti per lui.

Ridotta la squalifica a Pogba

Pogba ha vinto il ricorso sulla sua squalifica, e ha ottenuto una grandiosa notizia: a partire da marzo potrà tornare in campo in match ufficiali. Il verdetto ha fatto insorgere anche il popolo juventino, che sui social vorrebbe rivedere ancora il Polpo con la maglia bianconera.

Ma le buone novità per lui sembrano non essere ancora finite. A quanto pare infatti l’ex Manchester United potrà scendere sul terreno di gioco già a partire dal prossimo 30 novembre, grazie ad una modifica del regolamento che sembra essere stata fatta apposta per lui.

Il Polpo torna subito in campo: ecco dove

Stando a quanto riportato dal noto quotidiano inglese Daily Mail, Pogba scenderà già in campo il prossimo 30 novembre nel corso della famosa Kings Cup, nota competizione amichevole a cui partecipano diverse leggende del passato.

Per farlo giocare addirittura è stato modificato apposta per l’occasione il regolamento. Il centrocampista giocherà un massimo di 15 minuti per ogni tempo, e non potrà ricevere cartellini gialli, rossi e nemmeno finire in fuorigioco. Inoltre il Polpo indosserà una maglia speciale per l’occasione.