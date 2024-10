“No mister, voglio restare all’Inter”: stacca il telefono in faccia a Guardiola | No al Manchester City

Volontà chiara da parte del calciatore nerazzurro, deciso a vestire ancora la maglia del club meneghino. Secco rifiuto al tecnico catalano.

La sessione di mercato estiva è andata ormai in archivio da diverse settimane. Le squadre dunque possono pensare solamente al campo e a concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere nella stagione che è entrata nel vivo. In casa Inter la consapevolezza di avere una rosa forte e competitiva, che può dire la sua su tutti i fronti, c’è tutta.

La società vuole innanzitutto confermarsi in patria, provando a vincere il secondo scudetto di fila. Allo stesso modo però sarebbe importante, anche per la qualità dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi, fare un gran cammino in Champions League, dove lo scorso anno si è usciti agli ottavi di finale. Senza considerare poi il nuovo Mondiale per Club.

Detto ciò, è chiaro che la dirigenza continua a lavorare sugli altri fronti, incluso il mercato. In particolar modo al momento ai piani alti di Appiano Gentile la principale volontà è quella di blindare i migliori giocatori. Uno di questi però sembra non avere bisogno di troppi corteggiamenti da parte di Oaktree. A quanto pare infatti il calciatore in questione avrebbe addirittura rifiutato la corte del Manchester City di Pep Guardiola pur di rimanere a Milano.

Niente City: il top player vuole rimanere a Milano

Da tempo siamo a conoscenza di un particolare gradimento da parte di Pep Guardiola nei confronti di Nicolò Barella. L’ex centrocampista del Cagliari, che da anni ormai si sta rivelando uno dei migliori nel suo ruolo, piace parecchio al tecnico.

Tuttavia il mister potrà benissimo risparmiarsi il tentativo di portarlo a Manchester. Infatti sembrerebbe che il calciatore sia concentrato solamente sull’Inter, tanto da non voler nemmeno sentire parlare di un possibile trasferimento.

Barella si autoblinda a Milano

A giugno scorso il centrocampista della nazionale azzurra, al momento ai box per infortunio, ha firmato un rinnovo di contratto con la Beneamata fino al giugno del 2029. In questo modo dunque Barella si è quasi blindato ad Appiano Genitle.

Un’ulteriore dimostrazione di come il calciatore non ha alcuna intenzione di lasciare Milano nemmeno di fronte alla corte di un top club europeo come il City, allenato da un profilo di spicco come Pep Guardiola.