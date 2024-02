Clamoroso Napoli, per la panchina spunta un quarto nome | Non se ne può più: cosa sta succedendo

E’ caos assoluto in casa azzurra, con la panchina che continua a passare di mano in mano dando poca sicurezza alla squadra e a tutto l’ambiente napoletano.

Dalle stelle alle stalle. Possiamo definire così gli ultimi 9 mesi del Napoli. Il club campano infatti dopo lo scudetto conquistato nella passata stagione sta vivendo un momento di profonda crisi. I risultati infatti fino ad ora sono stati pessimi, e gli azzurri non solo non riusciranno a difendere il tricolore, ma rischiano anche di rimanere fuori da un piazzamento europeo.

La situazione negativa che in questi tempi sta vivendo la squadra ha portato la società a dover fare diversi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la guida tecnica. In estate il presidente Aurelio De Laurentiis infatti aveva deciso di affidare la panchina a Rudi Garcia. La gestione del francese però non è piaciuta al patron, che in poco tempo lo ha esonerato, richiamando alla guida della squadra Walter Mazzarri.

Tuttavia nemmeno il mister toscano, che conosceva alla perfezione l’ambiente, è riuscito a dare una svolta, peggiorando anzi quanto fatto dal collega francese. Di conseguenza il numero uno del Napoli ha deciso di cambiare ancora, portando a Castelvolturno Francesco Calzona. Ma prima ancora del suo arrivo ufficiale è arrivato l’ennesimo colpo di scena per i campioni d’Italia in carica, con un quarto nome che è diventato l’allenatore della squadra.

Confusione totale per i partenopei

Come ben sappiamo Francesco Calzona è il nuovo tecnico del Napoli. Il ct della Slovacchia, che in passato è stato vice sia di Sarri che di Spalletti, ha deciso di accettare il doppio incarico fino al termine della stagione, regalandosi così un’esperienza che sarà con tutta probabilità irripetibile.

Ma quanto accaduto pochi minuti dopo il suo arrivo è stato davvero clamoroso. Il club azzurro infatti ha annunciato il nuovo tecnico sui propri profili ufficiali, ma ha sbagliato il nome nel comunicato, facendo così pensare ad un quarto allenatore per la panchina partenopea.

Una gaffe che rispecchia il momento difficile della squadra

Il comunicato del Napoli recitava: ”Francesco Sinatti è il nuovo allenatore del Napoli. Benvenuto mister!” Una gaffe vera e propria dunque quella fatta dal club, che in qualche modo lascia intravedere la grande confusione che c’è in società.

L’uomo citato dagli azzurri in realtà non è una persona estranea alla vicenda, visto che si tratta del preparatore atletico di Calzona, ma rimane comunque la svista avuta dai canali napoletani.