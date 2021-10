Clamorosa indiscrezione circolata nelle ultime ore in casa Napoli.

Jeff Bezos, proprietario di Amazon, sarebbe interessato ad acquistare il club di Aurelio De Laurentiis. La notizia è rimbalzata in poco tempo in tutto l’ambiente partenopeo suscitando le prime reazioni.

Tra queste anche il giornalista Paolo Del Genio ha commentato a Tele A: «Un tifoso mi ha detto che la società azzurra cambierà proprietario. Jeff Bezos di Amazon interessato ad acquistare il Napoli? A me sembra una cosa difficile da verificarsi. Penso che Aurelio De Laurentiis in futuro abbandoni il Bari per concentrarsi soltanto sul Napoli, questa almeno è la mia previsione. Ma vedremo quanto accadrà»