Marco Bellinazzo, giornalista esperto di finanza nel calcio de “Il Sole 24 Ore”, è intervenuto ai microfoni de “I Tirapietre” commentando l’indiscrezione secondo il quale il colosso Amazon starebbe pensando di acquisire il Napoli.

Ecco le sue parole:

«Un Napoli in Champions farebbe sacrifici minori, rispetto ad una squadra che non si qualifica in Champions League. Jeff Bezos di Amazon interessato ad acquistare il Napoli? Non è assolutamente impossibile. I club italiani sono i più appetiti perché hanno un mix di fragilità finanziaria e potenza del brand. Se acquistano un club come il Genoa, perché non possano acquisire il Napoli. Non ha strutture, ma sarà una di quelle squadre attenzionate dai magnati e dai fondi. C’è molto interesse sul calcio italiano, vediamo»