La notizia di giornata arriva dalla “Bild” che spiega nel dettaglio come Ralf Rangnick, ex allenatore del Lipsia e attuale Direttore Tecnico della Red Bull in Brasile e negli Stati Uniti sia vicinissimo all’accordo con i rossoneri per la prossima stagione.

Ciò che sorprende, oltre alle tempistiche della notizia, è il ruolo che Rangnick andrebbe a ricoprire nel Milan: la “Bild” infatti parla espressamente di un doppio incarico da allenatore e direttore sportivo, una sorta di manager in pieno stile Premier League.