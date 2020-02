Novità importanti in casa Marsala. L’assenza di Pietro Balistreri nella trasferta di Acireale aveva già suscitato parecchie voci. Secondo quanto raccolto da “Goalsicilia.it”, la società avrebbe messo l’attaccante, capitano, vice capocannoniere del girone, fuori rosa. Situazione inaspettata soprattutto dopo che l’attaccante aveva rifiutato importanti offerte dalla D e dalla C e la società lo aveva trattenuto in azzurro.