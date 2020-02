La UEFA ha appena annunciato l’esclusione del Manchester City dalle prossime due Champions League. I canali ufficiali del massimo organo calcistico europeo hanno reso noto che i Citizens sono stati sanzionati a causa di gravi violazioni del regolamento del Fair Play finanziario. Oltre alla squalifica, che sarà comunque soggetta al possibile ricorso presso The Court of Arbitration for Sport, il club inglese è stato anche condannato al pagamento di una multa di 30 milioni di euro.