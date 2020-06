Clamoroso quanto sta accadendo in Serie C. Secondo quanto riportato da “Tuttoc.com”, Pontedera e Arezzo, militanti nel girone A, avrebbero già rinunciato alla disputa dei playoff a causa degli eccessivi costi per i protocolli anti Covid-19. Potrebbero essere seguite anche da Piacenza, Modena e Catania. Ingarbugliata la situazione della Sambenedettese, Pro Patria e Vibonese.