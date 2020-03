Una giornata di campionato travagliata a causa dell’emergenza Coronavirus, ma le partite rinviate oggi potrebbero essere recuperate nel corso della prossima settimana, facendo così slittare le due semifinali di Coppa Italia.

E’ questa l’ipotesi che sta prendendo corpo tra i vertici della Lega, avallata anche dal ministro dello Sport Spadafora ai microfoni di ‘Domenica In’:

“Un’ipotesi che la Lega di Serie A potrebbe valutare è quella di rinviare la Coppa Italia di questa settimana e recuperare subito le partite saltate oggi. Spetta a loro capire come tutelare al meglio la regolarità del campionato”.

Una posizione appoggiata anche dal Napoli, che ha già comunicato di essere favorevole al rinvio della semifinale contro l’Inter:

“Con l’Inter in Coppa Italia si deve giocare a porte aperte, anzi sarebbe meglio far giocare le semifinali a maggio e far giocare Juve-Inter di campionato mercoledì prossimo”.

Nel frattempo è stata convocata per mercoledì alle 12 un’assemplea di Lega, nella quale verranno decisi tutti gli impegni fino al termine della stagione con eventuali recuperi di campionato e Coppa Italia.

Salgono inoltre le possibilità che il big match tra Juventus e Inter possa essere giocato mercoledì regolarmente a porte aperte allo Stadium.