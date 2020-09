Clamoroso in Albania. Ieri pomeriggio, secondo quanto riporta “Illeccese.it”, i capitani di KF Tirana e KF Teuta sono scesi in campo solo per leggere un comunicato che annunciava il boicottaggio del match e del campionato, prima di fare il loro ritorno nei rispettivi spogliatoi. I club chiedono maggiore sostegno economico al Governo centrale. Qui il comunicato.

“Il Tirana, all’interno del movimento della Lega Calcio Professionista in cerca di sostegno sportivo, si è unito oggi all’iniziativa di boicottare la partita. Allo stadio Selman Stermasi, dove si sarebbe dovuta svolgere la partita KF Tirana-KF Teuta, i capitani delle squadre hanno annunciato la non continuazione della partita. Nella speranza di un rapido ritorno in campo, sosteniamo il calcio!“.